Celui-là, c'est pour les critiques: Romelu Lukaku sort du banc et marque un but décisif contre Benfica

Romelu Lukaku a l'art de la réponse avec l'Inter Milan. Le Diable Rouge, critiqué en Italie et par son entraîneur pour ses récents ratés devant le but, était sur le banc ce soir en 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions contre Benfica.

Mais en seconde période, l'attaquant est monté au jeu. Il a même été décisif, en inscrivant le deuxième et dernier but de son équipe, qui s'est imposée 0-2 en terre portugaise pour se rapprocher un peu des demi-finales de la plus grande compétition du continent.

Un bon point pour le moral de Lukaku !