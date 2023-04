La première bataille est rouge et noire: l'AC Milan dompte Naples et entrevoit les demi-finales de la Ligue des Champions

Finalement, les plus grosses occasions ont été pour le Milan AC, en contre-attaque. D'abord sur un solo de Rafael Leão, qui a manqué le cadre après s'être présenté en face-à-face. Dix minutes plus tard, rebelote : les Milanais ont profité d'une perte de balle napolitaine pour se projeter très vite vers l'avant. La défense des Azzuri a complètement oublié Bennacer, seul au second poteau. Il s'est chargé de fusiller Meret pour inscrire le 1-0 à la 40e. Naples frôlait même la correctionnelle juste avant le repos, Kjaer envoyant un ballon sur la transversale pour offrir une dernière frayeur à l'adversaire.

La deuxième période a été pauvre en occasions, mais marquée par un grand nombre de fautes. Anguissa s'est même vu décerner un second carton jaune (75e) quatre minutes après son premier. Il aura fallu attendre la 86e pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Di Lorenzo, pourtant bien placé dans le petit rectangle, a vu sa frappe être détournée par un superbe arrêt réflexe de Maignan, impérial à son premier poteau.

Saelemaekers est monté au jeu à la 67e et s'est distingué avec une simulation grossière dans le temps additionnel pour tenter d'obtenir un penalty, sans parvenir à duper l'arbitre. Origi et De Ketelaere n'ont pas quitté le banc. À l'issue d'un match haché, le Milan AC s'impose logiquement par le plus petit écart et prend une option sur la qualification pour les demi-finales de Champions League.