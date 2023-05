"Nous sommes plutôt bons pour gagner les finales": Thibaut Courtois se montre confiant pour le match retour

Thibaut Courtois est réputé pour son sang-froid lors des matchs... et sa franchise lors des interviews. Hier, le Real Madrid et Manchester City se quittaient dos à dos lors de la demi-finale aller en Ligue des Champions, sur le score de 1-1.

"C'était un bon match des deux côtés" a expliqué Thibaut Courtois à BT Sport. "Nous avons défendu un peu plus. Si vous voulez défendre, vous ne devez pas donner à Haaland l'espace pour courir pour trouver ces passes que Kevin, Bernardo et Gundogan peuvent jouer facilement. Nous avons bien joué. En conséquence, ils ont tiré davantage de loin. Rodri, Kevin sont de bons frappeurs. C'était un bon tirage et tout était à jouer."