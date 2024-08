Slavia Prague-Union Saint-Gilloise EN DIRECT: les Bruxellois, en pleine galère, sont menés au repos (2-0)

Chory, encore lui, fait 2-0 sur corner ! Il est trouvé à l'entrée du petit rectangle et place à nouveau sa tête, Moris est dessus mais ne la sauve pas et pousse ça dans le but. 2-0.

Première grosse occasion pour le Slavia Prague. Le ballon traîne dans les airs, mais Provod reprend un rien trop calmement de la tête et Moris intervient bien. Eckert a lui percuté Teklab dans un duel aérien et a eu besoin d'un peu de temps avant de se relever.

Déjà une première grosse occasion pour l'Union ! Puertas élimine tout le monde sur la gauche du rectangle et centre à l'entrée du petit rectangle. Eckert reprend un peu chanceusement et le cuir frôle le poteau !

18h03

Le onze bruxellois

L'Union Saint-Gilloise ne prendra pas trop de risques contre le Slavia, alors qu'on ne joue que le match aller. Pas de variantes en défense, alors que Vanhoutte sera aligné dans le milieu de terrain, avec Sadiki et Puertas en plus de Teklab. Eckert et Rodriguez sont titulaires en pointe, Ait El Hadj est sur le banc.

Le onze : Moris, Leysen, Machida, Mac Allister, Castro-Montes, Teklab, Puertas, Sadiki, Vanhoutte, Eckert, Rodriguez