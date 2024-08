Slavia Prague-Union Saint-Gilloise EN DIRECT: voici les 11 Bruxellois alignés pour rêver d'une place en Ligue des Champions

18h03

Le onze bruxellois

L'Union Saint-Gilloise ne prendra pas trop de risques contre le Slavia, alors qu'on ne joue que le match aller. Pas de variantes en défense, alors que Vanhoutte sera aligné dans le milieu de terrain, avec Sadiki et Puertas en plus de Teklab. Eckert et Rodriguez sont titulaires en pointe, Ait El Hadj est sur le banc.

Le onze : Moris, Leysen, Machida, Mac Allister, Castro-Montes, Teklab, Puertas, Sadiki, Vanhoutte, Eckert, Rodriguez