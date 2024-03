Ligue Europa: Marseille retrouve Marcelino

Et revoici Marcelino! Protagoniste majeur du début de saison de l'OM et de la première crise qui a secoué le club marseillais en septembre, le technicien espagnol fait son retour au Stade Vélodrome jeudi avec Villarreal, pour un huitième de finale aller de Ligue Europa.

L'Espagnol avait quitté le club dans la foulée de la désormais célèbre réunion entre représentants des groupes de supporters et dirigeants du club au mois de septembre. Ses premières semaines avaient été moyennes, entourées d'un certain scepticisme autour de ses principes de jeu et de son immuable 4-4-2.

"Je n'ai aucun regret. Je regarde le passé depuis une perspective positive et en étant concentré sur le présent. Je suis très heureux d'être à Villarreal. Il n'y a pas beaucoup plus à dire. J'aurais aimé aller au bout de mon contrat mais des circonstances l'ont empêché. Maintenant il faut regarder le présent", a-t-il encore lancé mercredi devant la presse marseillaise.

"Il n'y a aucun regret par rapport à ce qui s'est passé et la conscience est totalement tranquille de notre côté", a-t-il ajouté.

- "On n'en parle jamais" -

Mais à Marseille, le sentiment est un peu plus ambivalent. "On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu'il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus envie de faire un gros match jeudi", a ainsi déclaré Amine Harit dimanche dans Téléfoot.

Mercredi en conférence de presse, le discours était plus policé, ou mieux appris, du côté de Quentin Merlin, qui de toutes façons n'était pas encore arrivé quand l'Espagnol est parti.

"On n'en parle pas trop. On ne joue pas contre Marcelino mais contre Villarreal. Ca n'est pas une motivation en plus, on veut juste se qualifier et prendre une bonne option dès l'aller", a simplement expliqué le nouveau latéral gauche marseillais.

Même discours pour Jean-Louis Gasset, qui a réussi à redonner sourire, confiance et efficacité à ses joueurs en trois matchs et autant de victoires, contre le Shakhtar Donetsk (3-1), Montpellier (4-1) et Clermont (5-1). "Marcelino ? On n'en parle jamais. En tous cas, personnellement, je n'en parle jamais", a assuré le nouveau coach de l'OM.

"On joue contre Villarreal, on regarde comment ils jouent et je sais que c'est quelqu'un de respectable. Il a fait des choses dans le foot, il a une méthode et il a une équipe bien organisée." Et jeudi, il aura aussi les oreilles qui sifflent.