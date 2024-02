Ligue Europa: Rennes devra "faire corps" face à un AC Milan ambitieux

Invaincus sur leurs neuf derniers matches, toutes compétitions confondues, les Bretons retrouvent l'Europe qui avait été leur bouffée d'oxygène lors d'une première moitié de saison ratée, même si la défaite à domicile lors du dernier match de poule contre Villarreal (2-3) les a contraint à ce barrage des plus périlleux.

Troisièmes du "groupe de la mort" en Ligue des champions, derrière Dortmund et le PSG, les Rossoneri n'ont rien à leur envier en terme de dynamique.

Ils viennent de battre Naples (1-0) et restent sur sept victoires et deux nuls en Serie A dont ils occupent la 3e place, avec leur billet pour la prochaine C1 quasiment en poche, même si les huit points de retard sur le rival honni, l'Inter, qui compte un match en moins, semble placer le Scudetto hors de portée.

Egalement sortis de la Coupe d'Italie, l'entraîneur de Lombards, Stefano Pioli, n'a pas caché, mercredi, que son équipe "veut aller le plus loin possible, si possible jusqu'au bout" de cette C3 qu'ils n'ont jamais remportée, alors qu'ils ont sept C1 à leur actif.