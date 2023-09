L'UEFA va redistribuer plus aux petits clubs

En même temps que la lucrative Ligue des champions, l'Europa League et la Conference League passeront en 2024-2027 à un système de mini-championnat remplaçant l'actuelle phase de poules, la répartition de leur manne - principalement issue des droits TV - va évoluer, en plein débat sur l'équité sportive dans le foot européen.

Selon le nouvel accord conclu mercredi entre l'UEFA et l'Association européenne des clubs (ECA), les formations non qualifiées pour les compétitions européennes de clubs se partageront 7% du gâteau sur la période, soit 440 millions d'euros par saison et 1,32 milliard d'euros sur la totalité du cycle, contre 4% actuellement, indique l'instance dans un communiqué.