Pas de retour en Belgique pour Brecht Dejaeghere qui signe en MLS

"Brecht est un meneur de jeu avec un instinct offensif. Il a passé près de dix ans avec de grands clubs en Belgique et en France. Son expérience en Europe profitera au vestiaire", a déclaré Zoran Krneta, le directeur sportif du club de Caroline du Nord.

Dejaeghere, 32 ans, a joué chez les jeunes au Club Bruges et à Courtrai. Il a également fait ses débuts au plus haut niveau avec les Kerels, lors d'un match face au Germinal Beerschot. À l'été 2013, Dejaeghere a déménagé à La Gantoise, où il a signé le chapitre le plus réussi de sa carrière. Avec les Buffalos, il a disputé 247 matches au cours desquels il a marqué 23 fois. Lors de la saison 2014-2015, il est devenu champion de Belgique avec Gand et a remporté la Supercoupe.