Thomas Rodrigues Pereira nommé CEO de l'ACFF

"L'ACFF a pour mission d'organiser, de promouvoir et de développer le football en Fédération Wallonie-Bruxelles, et je suis déterminé à placer les clubs et les affiliés au cœur de notre stratégie future. En tant que plus grande fédération sportive de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous devons également jouer un rôle moteur dans le développement du sport francophone, en collaboration étroite avec les instances politiques", déclare Thomas Rodrigues Pereira dans un communiqué. "Dès ma prise de fonction, je présenterai rapidement la vision stratégique de l'ACFF pour les années à venir, et nous nous assurerons de la communiquer à nos clubs afin qu'ils soient pleinement informés".