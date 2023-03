Tuchel revient sur son licenciement brutal à Chelsea: "la conversation a duré 5 minutes"

Avec les Blues, Tuchel a remporté en moins de deux ans la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe. Il a également perdu des finales en FA Cup et en Coupe de la Ligue. Cependant, en mai dernier, le milliardaire américain Todd Boehly a repris le club et, quatre mois plus tard, Tuchel a été mis à la porte.

"La décision a été un choc pour moi, même si je l'ai sentie venir lorsque j'ai été convoqué à notre centre d'entraînement pour une réunion", a avoué vendredi le coach de 49 ans. "C'était inhabituel d'avoir une réunion à cette heure-là. Il était 8 heures du matin et ça n'a pas duré plus de cinq minutes. Je n'avais pas envie de négocier et de toute façon, la décision était prise. Cela dit, ça reste un choc. Nous étions progressivement sur la bonne voie et de grands résultats auraient été possibles."