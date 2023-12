Villarreal et Maccabi Haïfa dos à dos en match en retard

Villarreal et le Maccabi Haïfa, où évoluent Rami Gershon (ex-Courtrai, Standard, Beveren et La Gantoise) et Lior Refaelov (ex-Club Bruges, Antwerp et Anderlecht) se sont quittés sur la marque de 0-0 mercredi soir en match en retard de la 5e journée du Groupe F de l'Europa League de football.