Rallycross - Enzo Ide gagne en RX1 au Portugal et Kobe Pauwels fait de même en RX3

(Belga) Déjà sur le podium lors de la manche d'ouverture en Hongrie (2e) et à Riga il y a deux semaines (3e), Enzo Ide (Audi S1) a cette fois décroché une victoire en finale du Grand Prix du Portugal de Rallye Cross en EuroRX1, dimanche à Lusorecursos.

Au championnat d'Europe, Enzo Ide, qui a remporté la deuxième série samedi, est 3e avec 55 points derrière le Suédois Anton Marklund (80 points), 4e à Lusorecursos, et le Letton Janis Baumanis (58 points), 2e au Portugal dimanche dans le sillage du Belge. Se profilent au programme les rendez-vous à Spa-Francorchamps les 7 et 8 octobre, 6e et dernière étape de ce championnat d'Europe RX1. En RX3, victoire belge aussi, de Kobe Pauwels (Volland Racing KFT) qui conforte sa place de leader au championnat d'Europe avec 76 points pour 52 au Polonais Damian Litwinowicz. En RX2, on parle de championnat du monde, et en catégorie RX2e, Viktor Vranckx est en tête avec 51 points devant deux Suédois Isak Sjökvist et Nils Andersson, tous les deux avec 42 unités. Après avoir gagné les deux premières manches de la saison et fini 3e à Riga en Lettonie il y a quinze jours, Viktor Vranckx sera au rendez-vous pour les deux dernières épreuves de la saison, à Spa-Francorchamps (8-9 octobre) et en Catalogne (29-30 octobre). (Belga)