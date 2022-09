Rallye de l'Acropole: nouvelle balle de match pour Rovanperä en Grèce

Deuxième chance pour Kalle Rovanperä: le jeune Finlandais a une nouvelle occasion d'être sacré pour la première fois champion du monde dès le Rallye de l'Acropole ce week-end sur les routes de Grèce, en présence du Français Sébastien Loeb.

Ce premier sacre ferait du Nordique de 21 ans le plus jeune pilote titré en WRC - et de loin. Jusqu'à présent, le record est détenu par le Britannique Colin McRae, couronné en 1995 à 27 ans, 7 mois et 25 jours.

Grâce à cinq succès cette saison, Rovanperä (Toyota) occupe la tête du championnat avec une belle marge: 203 points contre 131 à l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), son dauphin, et 116 à Elfyn Evans (Toyota), à l'aube de la 10e manche de la saison de jeudi à dimanche.

Au rallye des dieux, si le Finlandais aura à coeur de se racheter après son abandon sur sortie de route à Ypres en Belgique -- là où il pouvait déjà, mathématiquement, être titré mi-août -- il aura une nouvelle fois en ligne de mire le titre.

Pour être sacré dès ce week-end, le pilote de Toyota doit disposer dimanche soir de 91 points d'avance sur son premier poursuivant. Cette avance serait en effet irrattrapable lors des trois derniers rallyes de la saison - 30 points pouvant être gagnés au maximum en une manche.

Les scénarios sont encore multiples à quatre manches de la fin. Mais les chances sont bien réelles pour le fils d'Harri Rovanperä, ancien pilote et vainqueur du rallye de Suède en 2001.

Parmi eux, si Rovanperä gagne le rallye en remportant la Power Stage (spéciale qui vaut cinq points bonus au championnat) et que Tänak termine au mieux 5e dimanche sans bonification, le Finlandais sera titré.

De son côté, si Tänak veut jouer les trouble-fêtes, il lui suffit d'inscrire au moins 12 points pour repousser le sacre de Rovanperä.

- Retour de Loeb -

Dimanche, le jeune prodige pourrait ravir un nouveau record dans la discipline, le dernier d'une longue liste...

Ces dernières années, Rovanperä en a fait tomber une multpitude: plus jeune pilote à marquer des points en Championnat du monde en Australie en 2017 (l'année de ses débuts à ce niveau), il avait également été le plus jeune sur un podium en WRC en Suède en 2020, à mener une épreuve en Estonie la même année, à être en tête du classement des pilotes après le Rallye Arctique, en Finlande, en 2021...

L'année dernière, il est aussi devenu à 20 ans le plus jeune pilote à remporter un rallye WRC, en Estonie.

Mais pour décrocher le Graal en Grèce, Rovanperä sait qu'il lui faudra d'abord les faveurs du ciel: "nos chances cette fois-ci dépendront probablement beaucoup de la météo", a expliqué le vainqueur de la manche la saison dernière.

Et de poursuivre: "si le temps est sec, je pense qu'il sera très difficile pour nous d'ouvrir la route vendredi. Mais si c'est le cas, ce ne sera probablement pas beaucoup plus facile pour nos rivaux juste derrière nous".

Le leader sait aussi qu'il aura fort à faire face aux Hyundai victorieuses grâce à Tänak sur les derniers rallyes. En Grèce, l'équipe sud-coréenne pourra aussi compter sur le Belge Thierry Neuville, 4e au général, et l'Espagnol Dani Sordo, 4e de la manche l'année dernière.

Chez Toyota, outre Rovanperä, l'équipe comptera dans ses rangs le Gallois Evans, 3e au général, le Japonais Takamoto Katsuta et le Finlandais Esapekka Lappi, qui partage le volant cette saison avec le champion du monde en titre français Sébastien Ogier.

Autre Français qui effectue également un programme partiel cette année, Sébastien Loeb sera lui présent pour cette 10e manche (sur 13).

Le nonuple champion du monde entre 2004 et 2012 s'est imposé trois fois en Grèce, en 2005, 2008 et 2012. Il aura à ses côtés chez Ford l'Irlandais Craig Breen, le Britannique Gus Greensmith et un autre tricolore, Pierre-Louis Loubet.