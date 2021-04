Spa-Francorchamps va relancer un appel d'offres pour ses travaux

(Belga) Le conseil d'administration du circuit de Spa-Francorchamps a décidé de relancer un marché public pour les travaux qui visent à obtenir la double homologation FIA (automobile) et FIM (moto), a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

Le 8 avril, le Conseil d'Etat a suspendu l'attribution du marché du lot 1 des travaux au groupement Bodarwé-Wust Serbi à la suite d'un recours de soumissionnaires évincés alors que le circuit ambitionne d'accueillir les 24h Motos l'an prochain. "L'objectif du Circuit de Spa-Francorchamps d'accueillir l'endurance moto l'an prochain avec les 24H SPA EWC MOTOS du championnat du monde FIM EWC et la rénovation de ses infrastructures restent inchangés. Il est partie intégrante de sa stratégie décennale qui vise à son développement à travers une diversification de ses activités et la modernisation de ses infrastructures. Les retombées économiques indirectes qui seront générées par son développement renforceront son rôle de moteur économique pour la région et la renommée mondiale de la Wallonie", a souligné le conseil d'administration dans un communiqué. La société du Circuit a donc renoncé à passer le marché visé par le recours. Un marché public sera relancé "dans les meilleurs délais et ce afin de soutenir sa stratégie dans les délais impartis". (Belga)