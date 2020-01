24 secondes d'émotion: le superbe geste des Clippers pour saluer la mémoire de Koby Bryant (vidéo)

Les Clippers, surpris par Sacramento au Staples Center où un premier hommage vibrant a été rendu à Kobe Bryant, partagent désormais la 2e place à l'Ouest avec Denver venu à bout de Utah, jeudi en NBA.

En attendant le retour au jeu des Lakers vendredi contre Portland, l'émotion a été une première fois très vive au Staples Center où les Clippers, battus par Sacramento (124-103), ont honoré la mémoire de la légende du basket, qui a perdu la vie dimanche dans un crash d'hélicoptère. Les joueurs de L.A. se sont échauffés avec des T-shirts portant ses numéros, 8 et 24, et une vidéo, narrée par Paul George, a été diffusée dans "la maison que Kobe Bryant a construite".



Evoquant son joueur préféré, "mon Michael Jordan à moi", l'arrière des Clippers a salué "le prodige devenu phénomène, puis icône nationale". Inspiré dans ses mots, "PG13" l'a moins été ballon en mains (8 pts à 2/10) à l'image de presque toute l'équipe, manifestement pas dans son assiette en l'absence de Kawhi Leonard, blessé au dos.



Côté Kings, toujours 13es à l'Ouest, DeAaron Fox en a profité pour s'illustrer avec 34 points et 8 passes réussies.