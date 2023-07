Adrien Dumont de Chassart a gagné une place et occupe la 15e position du NV5 International, tournoi du Korn Ferry Tour doté de 1 million de dollars, à l'issue du deuxième tour, sur le parcours du The Glen Club à Glenview, dans l'Illinois.

De Chassart a rendu une carte de 67, 4 sous le par, après six birdies et deux bogeys. Avec son total de 132, dix sous le par, il compte trois coups de retard sur les Américains Wilson Furr et Ryan McCormick, qui se partagent la première place.