Alexander Doom: "Je place ce titre mondial en N.1"

"Pour être honnête, je place cette médaille en numéro 1", a déclaré le Roularien. "Individuellement, c'est un peu plus. Ce sont des Mondiaux et si on regarde qui j"ai battu, ce ne sont pas les premiers venus. C'est très spécial de devenir champion du monde".

En principe, Doom doit encore disputer le 4x400 m avec les Tornados dimanche. Mais il est probable qu'il fasse l'impasse sur les séries, lui qui a déjà couru trois courses en deux jours. Il a en outre souffert de crampes avant la finale.