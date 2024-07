Mode d'emploi des épreuves de voile aux Jeux olympiques de Paris

Lieu: Marina de Roucas-Blanc, à Marseille

Dates: du dimanche 28 au vendredi 9 août

Classes: 10 classes olympiques (4 masculines, 4 féminines et 2 mixtes): Ilca 6 (dames); Ilca 7 (hommes); 49er FX (dames); 49er (hommes); IQ Foil (dames et hommes); Formula Kite (dames et hommes); Nacra 17 (mixte) et 470 (mixte)

Parcours: Quatre parcours sont dessinés dans la baie de Marseille. Deux ('Corniche' et 'Marseille') à proximité de la plage du Prado et deux autres ('Frioul' et 'Calanques') plus au large.