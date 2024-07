Deux équipages belges ouvrent les épreuves de voile dimanche à Marseille

Appelée ainsi par rapport à la longueur du bateau (4m90), la classe de dériveur 49er fait partie des bateaux dits 'rapides' et rentre dans la catégorie des 'skiffs'. Les équipages féminins, en 49er FX, disposent d'un mât et d'une voilure légèrement inférieurs à celle de leurs homologues masculins.

Anouk Geurts et Isaura Maenhaut, en classe 49er FX, ainsi que Yannick Lefebvre et Jan Heuninck, en 49er, disputeront leurs 3 premières régates des 12 séries programmées d'ici mercredi. La course aux médailles, réservée aux 10 premiers équipages au terme des 12 séries et qui compte double, est programmée jeudi.

Geurts et Maenhaut sont championnes d'Europe. En mai, à La Grande Motte, elles ont devancé les Françaises Sarah Steyaert et Charline Picon et les Britanniques Freya Black et Saskia Tidey au terme de la course aux médailles qu'elles ont remportée. La Gantoise et la Brugeoise s'étaient qualifiées pour Paris en terminant 4e des Mondiaux 2023.

De leur côté, Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck se sont qualifiés lors des régates "de la dernière chance", fin avril à Hyères. Malgré une fracture du pied pour Heuninck en février, les deux régatiers de la fédération francophone avaient décroché une place quota en finissant 2e derrière les Allemands Jakob Meggendorfer et Andreas Spranger.

Jeudi, Emma Plasschaert et William De Smet, respectivement en Ilca 6 et 7, entameront les premières de leurs 10 régates. Enfin, Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen, en Nacra 17, suivront à partir de samedi au rythme de 3 séries par jour pour conclure la compétition le mercredi 7 août. En cas de régates reportées, une journée de réserve est fixée au jeudi 8 août.