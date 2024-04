Anvers assure la deuxième place à l'occasion de sa "Nuit des Géants"

Devant plus de 10.000 spectateurs rassemblés au Sportpaleis à l'occasion de son annuelle "Night of the Giants", Anvers a remporté un sixième succès de rang en disposant de Zwolle (69-59) vendredi pour le compte de la seconde phase (transfrontalière) de BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket-ball. Pendant ce temps, à domicile, Limburg était la victime du réveil de Den Bosch (66-82) tandis que Charleroi venait difficilement à bout de Groningen (76-74) et que Liège s'imposait plus facilement face à Leiden (94-65).