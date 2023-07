Athlétisme: quand Bol prend toute la lumière

Troisième meilleur chrono de l'histoire, derrière deux de sa rivale américaine détentrice du record du monde en 50 sec 68. Troisième femme de l'histoire sous les 52 secondes, avec McLaughlin et une autre Américaine, Dalilah Muhammad (51.58 en 2021). Et, évidemment, meilleure performance mondiale de la saison (MPM), avec près de deux secondes de marge.

Dans le majestueux stade olympique londonien garni de quelque 50.000 spectateurs, Bol, vice-championne du monde 2022 - derrière McLaughlin - et médaillée de bronze olympique 2021 du 400 m haies, a bouclé son tour de piste en 51 sec 45. Record d'Europe, qu'elle détenait déjà, amélioré de plus d'une demi-seconde, 58 centièmes précisément.

Jusque-là, la Néerlandaise de 23 ans avait couru au plus vite en 52 sec 03, en finale olympique il y a deux ans.

"Je veux courir sous les 52 secondes depuis Tokyo, retrace-t-elle de sa voix fluette haut perchée. Je sentais que j'en étais capable mais je n'arrive pas encore à croire que je l'ai fait !"

"Je me suis sentie vraiment bien à certains moments de la course, et tellement forte en franchissant la dernière haie, mais j'essayais de ne pas penser à l'objectif, raconte Bol. J'espère être encore en meilleure forme que maintenant aux Championnats du monde, et qu'on pourra proposer une super course, un super spectacle."