Athlétisme: à Stockholm, la pluie ne calme pas les ardeurs de Duplantis

Outre l'humidité et le fraîcheur ambiante, qui ont largement limité les performances de la soirée, Karsten Warholm a dû faire face à une difficulté de plus : l'obstacle supplémentaire constitué par un trio de militants écologistes qui ont déployé une banderole à quelques mètres de la ligne d'arrivée du 400 m haies.

"J'étais vraiment gonflé à bloc et j'avais l'impression que je pouvais conquérir le monde, raconte-t-il. Mais peut-être que les conditions et la fatigue ont fini par me rattraper."

"Je n'ai pas très bien compris, ça va trop vite dans ces moments-là, a témoigné Happio. Déjà on n'est pas trop lucide en fin de course, alors si en plus il y a une banderole qu'on doit esquiver…"

"Il y avait une onzième haie aujourd'hui (dimanche)...", a réagi le Français Wilfried Happio, cinquième, en 49 sec 67, de la course dominée comme attendu par Warholm, champion olympique en titre et détenteur du record du monde. Le puissant Norvégien s'est imposé en 47 sec 57, à environ une seconde de son temps canon signé à Oslo mi-juin.

Mine de rien, la sono du vénérable stade olympique de Stockholm aux briques plus que centenaires a bien fait d'implorer les cieux à sa façon, en lançant "Let the sunshine in".

Longtemps, des trombes d'eau ont continué à se déverser. Au point que le concours de saut à la perche a été retardé de deux heures, pour profiter du répit enfin venu.

Quand il a finalement été temps de déballer leurs longs sacs pour les perchistes, qui n'ont toutefois pas échappé aux conditions frisquettes, Duplantis, resté longtemps tout emmitouflé dans sa parka kaki, s'est montré d'une précision chirurgicale.

5,62 m, 5,82 m, 5,95 m et 6,05 m : "Mondo" a tout franchi dès le premier essai, et, sous les yeux de sa mère Helena, à laquelle il doit la nationalité suédoise, a décidé de s'attaquer à 6,23 m, un centimètre de plus que son record du monde.

- Partie remise -

A cette hauteur, le champion olympique et du monde en titre a quitté ses collants noirs, mais n'a pas engagé ses deux premières tentatives. A la troisième et dernière, il s'est bien élevé dans les airs, mais a fait tomber la barre.

"J'ai trouvé du rythme sur la piste malgré le froid. Mentalement, je sentais que j'étais présent, dedans, que j'avais une chance. C'est pour ça que j'ai tenté, et aussi pour les gens qui sont restés si longtemps pour me voir", a-t-il expliqué.

Ce n'est sans doute que partie remise pour le phénomène suédois : à 23 ans, il a déjà amélioré six fois le record du monde depuis 2020 (de 6,17 m à 6,22 m), le plus récemment en février à Clermont-Ferrand (France).

A sept semaines des Mondiaux-2023 à Budapest (19-27 août), Duplantis détient la meilleure performance mondiale de la saison estivale avec 6,12 m, passés mardi à Ostrava (République tchèque). Il est désormais attendu en Ligue de diamant en Pologne dans deux semaines.

Zéro pointé en revanche pour Renaud Lavillenie, après trois échecs dès 5,42 m.

Sur 3.000 m steeple, le Marocain Soufiane El Bakkali, champion olympique et du monde en titre, a lui dû remballer ses rêves de record du monde. Il s'est néanmoins imposé en 8 min 09 sec 84.