Bart Swings deuxième du marathon de roller, la Belgique revient avec 14 médailles

(Belga) Bart Swings a pris la deuxième place de l'épreuve du marathon des championnats d'Europe de patinage à roulettes (roller) dimanche lors de la dernière journée à L'Aquila en Italie.

Le Louvaniste a été devancé au sprint par le Français Martin Ferrié. L'Allemand Felix Rijhnen, 3e, complète le podium. Jason Suttels a terminé 6e. Chez les dames, le titre européen sur cette distance parcourue sur un circuit de 2.200m exigeant, avec une petite montée à effectuer 19 fois est revenu à la Néerlandaise Lianne van Loon qui a devancé les Françaises, favorites, Marie Dupuy, 2e, et Marine Lefeuvre, 3e. Fran Vanhoutte a pris la 10e place. La Belgique revient d'Italie avec 14 médailles - 4 en or (dont 3 pour Bart Swings), 8 en argent et 2 en bronze. (Belga)