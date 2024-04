Basket/C2: Paris s'adjuge un trophée et un billet pour le grand monde

Deux victoires à zéro: le Paris Basketball a remporté l'Eurocoupe, deuxième compétition européenne, avant même le troisième match d'appui décisif, après sa victoire à Bourg-en-Bresse vendredi (89-81), un titre qui lui offre également un billet pour la prochaine Euroligue.

C'est justement sous les yeux des deux plus hauts dirigeants de la plus prestigieuse compétition continentale, l'ancienne légende serbe Dejan Bodiroga (président) et le Lituanien Paulius Motiejunas (PDG), que les Parisiens ont laissé éclater leur joie de rejoindre le grand monde et d'apporter un deuxième trophée, deux mois après le premier (la Leaders Cup), à leur jeune et ambitieux club.