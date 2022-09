Blessé à la hanche, Mo Farah ne participera pas au marathon de Londres

(Belga) L'athlète britannique, Mo Farah, ne participera pas au marathon de Londres dimanche à cause d'une blessure à la hanche. Bien que le quadruple champion olympique suive un traitement intensif, il ne sera pas prêt à temps pour la classique course à pied de 42,195 kilomètres à travers la capitale anglaise.

"Je me suis entraîné très dur ces derniers mois et j'ai retrouvé une bonne forme", a déclaré l'athlète originaire de Somalie. "Cependant, depuis 10 jours, je ressens une douleur à la hanche droite. J'ai suivi une physiothérapie et des traitements intensifs et j'ai fait tout ce que je pouvais pour être sur la ligne de départ. Malheureusement, la situation ne s'est pas suffisamment améliorée. Je suis déçu, je dois déclarer forfait". Farah a remporté l'or sur 5.000 et 10.000 mètres aux Jeux de Londres 2012 et de Rio 2016. Pour ses dernières années de carrière, le Britannique a décidé de se concentrer sur le marathon. Cela n'a pas donné les résultats escomptés et Farah est donc revenu sur la piste l'année dernière, afin de se qualifier pour les Jeux de Tokyo, qui avaient été reportés. Cela ne lui a pas réussi. Farah devait participer au marathon à Londres pour la première fois depuis 2020. Il y a deux ans, il était présent en tant que "lièvre". En 2018, Farah a terminé troisième à Londres et il a remporté le marathon de Chicago, dans un record personnel de 2h05.11. Un an plus tard, il a terminé cinquième à Londres et huitième à Chicago. Plus tôt ce mois-ci, Farah a remporté un semi-marathon dans la capitale anglaise, en 1h01.49. (Belga)