Brys et le duo Vyvey/Van Zandweghe en finale A à Szeged et proches des Jeux Olympiques

Tim Brys et le duo formé par Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe ne sont plus qu'à quelques places d'une qualification pour les Jeux Olympiques 2024. Le skiffeur et le deux de couple poids légers se sont en effet qualifiés vendredi pour la finale A de leur discipline aux régates continentales de qualification olympique d'aviron, à Szeged, en Hongrie. Pour réaliser l'objectif, Brys devra terminer dimanche parmi les 3 premiers des 6 finalistes. Pour les deux Brugeois, 2 tickets seulement seront distribués.