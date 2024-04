Champions Cup: le baptême gagnant du jeune Rochelais Louis Penverne

Il est le symbole de la jeunesse rochelaise, sans complexe quand elle est lancée dans le grand bain. Au Cap samedi dernier, pour sa septième titularisation en pro, sa première en Champions Cup, Penverne, 21 ans, a été le détonateur de son équipe, impuissante en première mi-temps face au vent et des Stormers déterminés (0-13).

Au bon moment, au bon endroit. Profitant de la pénurie de piliers gauche qui touche La Rochelle, le jeune Louis Penverne a réussi ses grands débuts en Champions Cup, avec un essai inscrit aux Stormers et une qualification en quart où l'attend samedi le Leinster.

Ce Breton natif de Ploemeur, plein de tonus, très athlétique et excellent en défense, champion du monde U20 avec les Bleus l'été dernier, déjà en Afrique du Sud, a ainsi justifié toute la confiance placée en lui par son manager Ronan O'Gara.

"J'étais au lycée en cours de physique-chimie, je réponds et j'entends: +Bonjour, Robert Mohr du Stade Rochelais+. Je lui ai dit que je le rappellerai dans cinq minutes. Je n'y croyais pas, je pensais que c'était un canular. En fait, pas du tout", sourit-il.

Privé à gauche depuis de longues semaines de Reda Wardi et Thierry Paiva, blessés, le technicien irlandais a pioché sans hésiter en janvier dans les rangs espoirs où Penverne et Alexandre Kaddouri, lui aussi titré avec les U20 français en 2023, font leurs gammes.

Et voilà comment le jeune Louis a quitté le cocon familial: sa mère, aide soignante, son père, préparateur en laboratoire, et ses deux petits frères. "On est très proches, on s'appelle souvent. Je pense être un modèle pour eux".

Si l'adaptation à sa nouvelle vie n'a pas été simple, "notamment au niveau du jeu, de la charge de travail et de l'intensité", Penverne s'accroche et est retenu pour le Mondial U20 victorieux de l'an dernier avec ses équipiers rochelais Hugo Reus, Oscar Jégou et Kaddouri.

- "Nouvelle génération de piliers" -

"Ce titre m'a aidé à pousser la porte des pros, estime-t-il. Le fait d'être champion du monde a changé mon image auprès du club. Cela m'a permis de me démarquer et j'ai senti que j'étais plus pris en considération. J'ai changé de statut quand je suis revenu".

Et les éloges n'ont pas tardé après ses premières feuilles de match avec les doubles champions d'Europe et ses premiers face-à-face avec des piliers expérimentés.

"On a vu pourquoi il était très performant avec l'équipe de France U20. Il a un grand avenir. C'est la nouvelle génération de piliers. Il a montré l'exemple. Si tout le monde avait été au niveau de Louis Penverne, on aurait pris les cinq points", déclarait O'Gara fin janvier après la défaite à Toulon (27-25).

Ces louanges n'ont pas changé le jeune pilier. "Je les prends et je me dis qu'il faut que je continue à bosser derrière. En fait, ça me pousse toujours à progresser. C'est un booster pour moi".

Impressionnant de maturité, Penverne garde les pieds sur terre. "C'est indispensable pour réussir de savoir d'où l'on vient", dit-il avant de défier le monument du Leinster Tadhg Furlong, 31 ans et 71 sélections, référence irlandaise à droite de la mêlée avec ses deux Grand Chelems remportés et ses quatre finales de Champions Cup disputées.