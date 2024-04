Christopher Pegg nouveau coach des 3X3 pour Debrecen

Ancien joueur en D2 et 3 belges, Christopher Pegg œuvre en 3X3 au sein de l'aile flamande de basket. Il est le coach de Borgerhout en TDM1 (D2).

Huit joueurs ont été présélectionnés pour la Hongrie avec les Anversois du Team Antwerp qui évoluent désormais sous la bannière du Bahreïn avec Riffa: Thibaut Vervoort, Dennis Donkor, Bryan De Valck et Jonas Foerts. Caspar Augustijnen espère pouvoir être rétabli de sa blessure au genou. Vic Van Oosterwyck, Clément Matisse et Andrej Cuyvers complètent la sélection.

"La préparation en mai sera courte, mais intensive", a commenté le nouveau coach dans le communiqué transmis par la fédération belge de basket vendredi. "On commencera la préparation avec les 8 joueurs et nous partirons avec six d'entre eux en stage en Serbie".

Les Belgian Lions 3X3, 4e des JO à Tokyo, devront terminer parmi les trois premiers parmi les seize équipes présentes à Debrecen pour aller à Paris. Ils figurent dans la poule D avec la Mongolie, le Japon et la Pologne.