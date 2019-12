Coupe d'Europe: Montpellier bloqué à la frontière

L'ambitieux Montpellier est bloqué à la frontière de la grande Europe du rugby où il accumule les échecs depuis plusieurs saisons et est une nouvelle fois très mal embarqué à la veille de la réception de Toulouse, samedi lors de la 4e journée de la Coupe d'Europe.

L'échec initial sur le terrain du Connacht (23-20), la plus modeste des quatre provinces irlandaises, et la défaite chez le champion de France (23-9) la semaine passée ont poussé le club héraultais au bord du précipice. Avec cinq points et deux défaites en trois journées, il a besoin d'un sans-faute probablement agrémenté de plusieurs points de bonus offensif pour espérer arracher sa qualification en quarts de finale via un des trois billets de meilleur deuxième.

"La Coupe d'Europe est un objectif chaque saison. Mais cela fait deux ans qu'on reste à quai et on est mal engagé cette année, même s'il reste trois rencontres", anticipe amèrement le capitaine Louis Picamoles.

Cela fait même plus longtemps, puisque le club de Mohed Altrad, force émergente puis gros bras du championnat de France depuis l'aube de la décennie et son émergence dans le Top 6, ne s'est hissé qu'à une seule reprise (en sept participations avant cette saison) en quart de finale, en 2013.

- Question mentale -

Si le MHR, vainqueur en 2016 du Challenge européen, la petite Coupe d'Europe, possède l'effectif pour conjuguer ses deux objectifs (domestique et européen), il n'a ni le style de jeu, ni l'état d'esprit ni la constance pour briller dans la grande compétition continentale.

"On a passé un cap en championnat, tous les ans on peut prétendre au titre. La Coupe d'Europe, c'est une autre compétition, une autre culture et un autre état d'esprit. On doit avoir la même envie quand on attaque ces matches proches du niveau international, mais il n'y a pas encore ce petit truc", mesure l'ancien 3e ligne international, à la riche expérience continentale après avoir joué durant sept saisons à Toulouse (2009-16), quadruple lauréat dont en 2010 avec lui.

"Il nous manque du mental. Cette équipe a tendance à vite lâcher prise quand c'est un peu dur", avouait à la veille de cette campagne européenne Benoît Paillaugue, un cadre historique.

- Identité et style communs -

Avec son pack massif, héritage du passage de l'ancien patron des Springboks Jake White (2014-2017), Montpellier ne répond pas aux standards de vitesse, mobilité et déplacements imposés par les Anglo-Saxons. Dimanche à Toulouse, sous la pluie qui a noyé toute initiative, il n'a pas répondu non plus au pragmatisme et au jeu restrictif mis en place par les avants toulousains, supérieurs dans tous les secteurs.

Depuis longtemps Montpellier alterne les performances abouties, comme face au leader du Top 14 Lyon le 30 novembre (33-8), et les défaillances abyssales, comme à Ernest-Wallon.

Et cette inconstance agace le placide Picamoles: "On est dans la réaction plus que dans l'action. On peut faire un match exceptionnel, puis être catastrophique le coup d'après. C'est fatiguant de faire le même constat depuis quelque temps", souligne-t-il avant de lancer: "Il faut moins parler et plus agir, pour faire de nous un jour peut-être une grande équipe."

Ce début de saison en dents de scie réveille de vieilles cicatrices au sein d'un groupe cosmopolite, marqué la saison passée par une fracture du vestiaire entre certains Sud-Africains et vieux grognards issus du centre de formation.

Jusque-là, Montpellier, jeune club, n'a ni trouvé un style commun, ni une identité susceptible de générer un supplément d'âme dans la tempête.

"Dans cet effectif très riche, il y a des cultures différentes, (sans) le même projet de jeu ni la même ambition, rappelle Pierre-Philippe Lafond, l'entraîneur adjoint. Il faut que l'objectif commun du MHR soit celui des joueurs. Si on arrive à ça, on aura fait un bon bout de chemin. Cela commence devant Toulouse."