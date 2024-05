Dallas met Minnesota dos au mur grâce à ses superstars Luka Doncic et Kyrie Irving

Dallas a remporté le match 3 de sa série face à Minnesota (116-107) dimanche en finales de la Conférence Ouest en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Les Mavericks mènent désormais 3-0 et auront l'occasion de valider leur ticket pour les Finales dès mardi, à domicile pour le game 4.

Les superstars de Dallas Luka Doncic et Kyrie Irving ont été les fers de lance des Mavs: les deux arrières ont chacun inscrit 33 points et disputé un peu moins de 42 minutes. Doncic y a ajouté 7 rebonds, 5 assists et pas moins de 5 interceptions.

Dallas avait pris la main dans la rencontre en bâtissant une avance qui a culminé à 12 points en cours de 2e quart-temps. Menés 60-52 au repos, les Wolves sont revenus dans la partie ensuite en prenant le contrôle en fin de 3e période par une courte marge. Minnesota a mené dans le 4e quart et comptait 2 points d'avance à 5 minutes du terme, mais les Timberwolves ont manqué 7 tirs consécutifs pour laisser s'échapper la victoire.