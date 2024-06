Un ultra-trail en Haute-Savoie vire au drame et fait un mort : les participants s'indignent, "Pourquoi le départ a-t-il été donné ?"

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme est décédé lors de l'Ultra-trail du Haut Giffre en Haute-Savoie. En cause : les conditions météorologiques dans lesquelles se tenait la course. Pour plusieurs participants, cette épreuve sportive n'aurait jamais dû être maintenue.

Vers 4h30 du matin, alors que la pluie devenait très intense, quatre coureurs sont tombés lors d'une descente. Malheureusement, l'intervention des équipes de secours et des gendarmes a été perturbée par les conditions météorologiques et la géographie de la zone, comme l'explique la préfecture de Haute-Savoie. "Comme tout vol d'hélicoptère était impossible, le peloton de gendarmerie de haute montagne est arrivé sur zone par voie terrestre. Les victimes n'ont pu être héliportées vers les hôpitaux de la région qu'à 9h30".

Karline Bouisset, la procureure de Bonneville, précise que l'homme est décédé sur place d'un arrêt cardiorespiratoire. Quant aux blessés, l'un est victime d'un traumatisme crânien et de l'épaule, et l'autre d'un traumatisme crânien et du bassin. Heureusement, leur pronostic vital n'est pas engagé. À noter qu'une dizaine d'autres coureurs ont été secourus pour des blessures légères.

Des participants furieux

Et pourtant, l'organisateur de la course, David Justo, avait conscience des risques présents lors de la course. "On a tout fait pour que vous passiez sur l'intégralité du parcours. Ça a été compliqué. Ce n'est pas du bitume, c'est de la montagne. Donc je vais vous demander de faire très, très attention (...)", a-t-il déclaré sur la ligne de départ vendredi.

Au lendemain du drame, c'est l'indignation du côté des participants. "Pourquoi le départ a-t-il été donné ? L'organisation n'avait pas accès aux prévisions météorologiques ?", "Je suis en colère. J'ai vu devant mes yeux des gens dévisser sur 300 mètres et se blesser, crier d'effroi", témoignent des coureurs.