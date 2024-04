Des regrets pour Vicky Verschaere: "Une erreur que je ne peux plus commettre"

Verschaere, 66e mondiale, a été battue sur ippon par la Russe Darya Kantsavaya (IJF 38). "J'avais un bon sentiment car ma préparation a été bonne", a réagi Verschaere. "Le contraste a été énorme lorsque mon tournoi s'est terminé au premier tour sur ippon. Au début du combat, je sentais que c'était possible. J'ai pris un risque trop rapidement et cela s'est retourné contre moi. Je l'ai immédiatement regretté et j'étais déçue. J'aurais voulu montrer davantage lors de ce tournoi et ne voulais pas être éliminée au premier tour. C'était une adversaire abordable et j'ai laissé passer ma chance à cause d'une faute. J'aurais dû être plus patiente pour créer une meilleure ouverture."

Verschaere, 23 ans, veut cependant retenir le positif de cette expérience. "Ce tournoi m'a rappelé qu'il ne faut pas se précipiter dans un combat. J'ai gagné en expérience en commettant une faute que je ne peux plus commettre. Le calendrier va maintenant être réduit à l'approche des Jeux Olympiques mais j'ai déjà hâte d'être au prochain combat."