Euro de basket - Dario Gjergja aux anges: "La Belgique m'a tout donné, je devais lui rendre quelque chose"

(Belga) Dario Gjergja, le sélectionneur des Belgian Lions, était aux anges après la qualification de la Belgique pour les 8es de finale de l'Euro de basketball mercredi à Tbilissi en Géorgie. Le Croate, qui a la nationalité belge depuis 2018, voulait rendre quelque chose au pays qui lui a permis de se développer en tant que coach.

Arrivé en Belgique en 2008 en tant qu'assistant à Charleroi, Gjergja est rapidement devenu coach principal à Liège, avec qui il a atteint la finale des playoffs, puis à Ostende avec qui il a remporté onze titres de champion de Belgique de rang. "La Belgique est mon pays", a réagi le Croate, sous le coup de l'émotion, au micro de Belga. "La Belgique m'a tout donné d'un point de vue basket. Je devais lui rendre quelque chose et nous y sommes parvenus avec les joueurs. Nous avons gagné trois matches, c'est fantastique. D'abord contre la Géorgie devant 8.000 personnes, puis contre l'Espagne, qui joue à un excellent niveau, et enfin face à la Bulgarie qui a une belle équipe." Si les Lions ne connaissent pas encore leur adversaire en huitièmes de finale, ils ne voudront pas s'arrêter en si bon chemin. "Nous allons profiter de ce match à Berlin mais nous allons là-bas pour jouer. Nous avons joué devant 20.000 personnes en Grèce, devant 8.000 personnes en Géorgie et bientôt 15.000 personnes à Berlin. C'est fantastique pour nous et nous le méritons. Nous ne sommes pas les favoris mais nous allons essayer de faire le meilleur match possible", a conclu Gjergja. (Belga)