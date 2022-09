Euro de basket - Luka Doncic salue la performance des Belgian Lions: "Ils ont joué un très beau basket"

(Belga) La superstar slovène de la NBA Luka Doncic a applaudi l'équipe belge en conférence de presse, à l'issue de la défaite des Lions face à la Slovénie en huitièmes de finale de l'Euro de basket (88-72). "Ils ont joué un très beau basket", a déclaré Doncic, qui a terminé meilleur marqueur du match avec 35 points.

L'entraîneur slovène, Aleksander Sekulic, avait d'ailleurs demandé à son équipe de se méfier des Lions: pas nécessairement un grand nom du basketball mondial, la Belgique a cependant battu deux fois la Serbie lors des éliminatoires de la Coupe du monde ainsi que les champions du monde espagnols, il y a quelques jours à l'Euro. "Nous savions que ce serait un match difficile. Oui, la Belgique a joué très dur", a répondu Luka Doncic à une question de Belga. "Ils ont des capacités physiques. Ils ont joué un grand match. Ils se sont battus avec nous, ils ont rentré leurs tirs. En bref, ils ont joué un très beau basket". C'est pourtant la Slovénie, championne d'Europe, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à un run décisif de 17-0 en fin de match. "À la fin, nous avons un peu mieux joué", a analysé Doncic. "Nous avons mis un gros coup d'accélérateur dans le quatrième quart-temps. C'est comme ça qu'on a gagné." Avec 35 points, 5 rebonds, 5 passes et 4 interceptions, Doncic a honoré son statut de leader, comme l'a reconnu Pierre-Antoine Gillet immédiatement après le match. "Mais une fois que nous étions sur le terrain, personne ne se souciait de qui nous faisait face", a tempéré l'ailier-fort des Belgian Lions. "Nous avons juste essayé de tout faire pour les arrêter, lui et toute l'équipe slovène, et nous l'avons bien fait à certains moments, mais bien sûr, il est très fort." (Belga)