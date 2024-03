Fin de saison pour Toumani Camara blessé à une côte et au rein

Toumani Camara ne jouera plus cette saison en NBA. L'annonce a été faite samedi par son équipe des Portland Trail Blazers. L'ailier bruxellois, qui dispute sa première saison de la meilleure ligue de basket de la planète, souffre d'une fracture à une côte et d'une petite lacération au rein.

Il s'est blessé mercredi contre Atlanta et n'a pas joué vendredi lors de la très lourde défaite concédeée à Mimai (142-82).

Alors qu'il ne reste plus que deux semaines de saison régulière à disputer et que Portland n'a plus rien à espérer avec une 14e place de la conférence Ouest (19 victoires, 55 défaites), il n'était pas nécessaire de prendre des risques inutiles.