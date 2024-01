Gillles Thomas et Pieter Clemens 4e et 5e de la manche de Coupe du monde

Gilles Thomas et Pieter Clemens ont terminé quatrième et cinquième de la manche de Coupe du monde lors du jumping cinq étoiles d'Amsterdam, aux Pays-Bas, dimanche. En selle sur sa jument de 13 ans Luna, le champion de Belgique a réalisé un sans-faute mais trois combinaisons ont été plus rapides. Associé à Emmerton, Clemens a également été légèrement plus rapide que Thomas mais il a renversé une barre.