Gros match de Toumani Camara face aux champions de Denver qui signent leur 50e succès

Portland a offert une très belle résistance aux champions NBA en titre de Denver samedi. Les Trail Blazers n'ont toutefois pas réussi à profiter de l'absence des stars des Nuggets Nikola Jokic et Jamal Murray et se sont inclinés 111-114.

Il est vrai de Chauncey Billups, le coach de Portland, avait décidé d'aligner cinq rookies à l'entre-deux initial. Ce n'était arrivé qu'une seule fois auparavant en 2012 (Golden State) depuis la saison 1971-1972 quand cette statistique a commencé à être observée.

Parmi ces débutants figurait Toumani Camara qui a réussi sans doute son meilleur match en carrière. L'ailier bruxellois a marqué 16 points, rentrant 6 de ses 11 tirs, dont 2/4 à 3 points, ainsi que ses deux lancers francs. Il a pris 7 rebonds, dont 4 offensifs, et adressé 6 passes décisives, mais aussi signé une interception et un contre, et une seule perte de balle. Son coach convaincu par son match l'a maintenu 39 minutes sur le parquet.