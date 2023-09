Handball: la Starligue lance la dernière danse avec sa star Karabatic

Une fois de plus, son budget massif (16,4 M EUR) et son recrutement intelligent (du Norvégien Kent Toennesen et du Danois Jacob Holm) après le départ du géant letton Dainis Kristopans, font du PSG le favori à sa propre succession face à Montpellier (9,1 M EUR) et Nantes (9,2 M EUR).

La démonstration parisienne au Trophée des champions face à Nantes samedi (35-25) a confirmé cette impression de supériorité et donné un avant-goût des émotions fortes qui vont accompagner la tournée d'adieux du triple champion olympique "Kara".

"On l'a vu, ce n'était qu'un Trophée des champions – entre guillemets – mais on était très heureux", décrit le capitaine Luka Karabatic à propos de ces instants sur le terrain avec son frère. "Heureux de cette victoire et de vivre une belle émotion sur le terrain, on veut en profiter au maximum."