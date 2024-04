J-100 - Une Belgium House cinq étoiles régalera ses invités

Ils représentent nos trois régions : Yves Matagne (Villa Lorraine à Bruxelles, deux étoiles Michelin, 17/20 au Gault &Millau), Thijs Vervloet (Colette-De Vijvers à Averbode, deux étoiles et 16,5/20 au G&M) et Ricarda Grommes (Quadras à Saint-Vith, une étoile et 15/20 au G&M).

Ce sera un retour olympique pour le plus prestigieux d'entre eux Yves Matagne qui avait fait admirer ses talents lors des JO de Barcelone en 1992 et Atlanta en 1996.