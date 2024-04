Jeroen Baart nommé coach du Dragons pour les prochaines saisons

Libre de contrat, celui n'ayant pas été prolongé après 5 ans passés aux commandes du club néerlandais Oranje-Rood, Jeroen Baart retourne ainsi de l'autre côté de la frontière, où il a déjà entraîné l'Antwerp durant plusieurs saisons. "Il apporte non seulement beaucoup d'expérience, mais aussi une grande dose de passion et de d'enthousiasme pour le hockey. Nous sommes convaincus qu'il peut structurellement mener le Dragons au sommet en Belgique", décrit le communiqué du Dragons au sujet de Baart. "En tant que T1 de l'équipe masculine belge des U21, il est resté en contact avec la compétition belge. Au cours des dix dernières années, à ce poste, il a fait découvrir le hockey international à de nombreux talents et les a préparés pour les Red Lions."

Ancien joueur de l'Antwerp, puis analyste vidéo des équipes nationales avant de prendre les rennes des Young Red Lions en 2015, Baart attend avec impatience la nouvelle saison au sein du club de Brasschaat. "Je pourrai combiner mon rôle chez les U21 avec un merveilleux défi dans un club de tradition comme le Dragons. J'ai hâte de travailler avec eux non seulement pour confirmer notre place de club de haut niveau. En Belgique mais aussi, nous l'espérons très bientôt, à nouveau en Europe."