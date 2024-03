JO-2024: être porte-drapeau, "ce serait une telle fierté", confie Mélina Robert-Michon

REPONSE: "C'est une grande chance. Pour en avoir vécu plusieurs, de pouvoir vivre ça en France, de voir l'ambiance et tout ce que cela peut apporter, c'est exceptionnel. Ca a beaucoup joué dans ma décision de continuer (ma carrière), pour pousser jusqu'à Paris. C'est aussi l'occasion d'avoir ma famille en tribunes aux Jeux, ce que je n'ai jamais pu avoir. Mes parents, mes frères et soeurs, neveux et nièces. C'est l'occasion de leur faire connaître mon monde, celui qui guide ma vie depuis vingt ans. C'est quelque chose de fort."

R: "Oui, forcément car il y a cette envie encore plus forte de briller devant ses proches. Mais on sent aussi l'attente médiatique et du grand public. Je le mesure et je le travaille car cela ne doit pas nous assommer le jour de la compétition. Il faut donc l'anticiper. Plus ça avance et plus je sens que ce n'est pas comme d'habitude, comme les autres années olympiques."

Q: Quel regard portez vous sur votre parcours olympique depuis vos premiers Jeux à Sydney en 2000?

R: "Si on m'avait dit ça en 2000, jamais de la vie je n'aurais imaginé que ce soit possible et que je sois performante. Car ce qui est le plus important ce n'est pas de durer pour durer mais il faut être dans le jeu."