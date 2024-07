JO-2024: la journée des dames, à la veille de la cérémonie d'ouverture

Partager:

Claus Fisker Place aux stars féminines des sports collectifs: l'Espagnole Aitana Bonmati, ballon d'or 2023, et l'équipe de France, championne olympique de handball, entrent en scène aux JO-2024 jeudi à Paris, à la veille de la cérémonie d'ouverture où se presseront les dignitaires. Le tournoi de rugby à 7 s'offre un premier sommet, entre la France d'Antoine Dupont, victorieuse du circuit mondial au printemps, et les Fidji, doubles champions olympiques en titre.

. Première étape pour l'Espagne STR Championne du monde en 2023, l'Espagne rêve de décrocher le titre olympique de football féminin, un an plus tard. Pour y parvenir, les Espagnoles comptent notamment sur leur milieu de terrain Aitana Bonmati qui a accumulé les récompenses l'année dernière, Ballon d'Or, Meilleure joueuse UEFA et Prix The Best. Pour leur premier match, Bonmati et ses partenaires croiseront un adversaire a priori à leur portée: le Japon. Éliminées en quart de finale lors du mondial en Australie, les Françaises entrent elles dans le tournoi face à la Colombie (21h00), à Lyon, où évoluent de nombreuses Bleues comme l'emblématique capitaine Wendie Renard.

. Les handballeuses bleues en quête de doublé FRANCK FIFE Sacrées à Tokyo en 2021, les handballeuses françaises entament le tournoi olympique face à la Hongrie (19h00) avec la pancarte de favorites, ancrée par le titre mondial décroché en décembre. En l'absence des Russes, titrées en 2016 et finalistes il y a trois ans, les Françaises devraient avoir un premier tour relativement tranquille puisque les autres favorites du tournoi, les Danoises et les Norvégiennes, ont été placées dans l'autre groupe. . En pensant à la suite Assurés d'accéder aux quarts de finale, Français et Fidjiens s'affrontent pour un match de prestige dans le tournoi de rugby à 7. Le vainqueur prendra cependant un petit ascendant moral, avant les quarts de finale, programmés dans la foulée, et la course à la médaille d'or samedi. CARL DE SOUZA Les deux équipes abordent cette confrontation dans des dispositions différentes: les Fidjiens ont "marché" sur leurs deux premiers adversaires, l'Uruguay (40-12) et les États-Unis (38-12). Pendant ce temps-là, les Français ont été accrochés par les Eagles (12-12) et ont péniblement battu les Sud-Américains (19-12). "On est capables de faire beaucoup mieux", a promis Antoine Dupont.