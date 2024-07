La NBA signe un nouveau contrat pour ses droits TV jusqu'en 2036

Il entrera en vigueur en 2025-2026. Si les chaînes ESPN et ABC continueront à disposer des droits, NBC, qui a diffusé des rencontres entre 1990 et 2002, et Amazon Prime font partie du nouveau deal.

Ce contrat devrait permettre d'augmenter la masse salariale des équipes (salary cap) de 10% chaque année. Le salaire annuel des meilleurs joueurs pourrait lui atteindre les 100 millions de dollars (92 millions d'euros) au milieu des années 2030.