JO-2024: Place au sport, débuts mitigés pour Dupont

Football et rugby à VII masculins ont ouvert mercredi les épreuves sportives des Jeux, avec un Mali-Israël sous surveillance à Paris, un Argentine-Maroc qui s'est achevé dans la confusion à Saint-Etienne et les débuts olympiques mitigés d'Antoine Dupont, première star en lice.

"C'est un match important pour le dispositif de sécurité", a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. La cérémonie d'ouverture vendredi, une parade sur la Seine, sera entourée de mesures de sécurité très importantes. Rien n'indique que la délégation israélienne, protégée par l'unité d'élite de la gendarmerie française, ait l'intention d'éviter la parade sur la Seine.

Argentine-Maroc dans la confusion

Arnaud FINISTRE

Que s'est-il exactement passé à la fin d'Argentine-Maroc à Saint-Etienne? Juste après le but égalisateur de la sélection masculine argentine après... seize minutes d'arrêts de jeu, une vingtaine de supporteurs marocains ont envahi le terrain, a constaté l'AFP. Des bouteilles et gobelets ont aussi été lancés, contraignant l'arbitre à inviter les joueurs à regagner les vestiaires, sans siffler la fin de rencontre. Le stade s'est vidé et ce n'est que... deux heures plus tard que les joueurs sont revenus sur la pelouse. Après examen de la VAR, le but égalisateur a été annulé pour hors-jeu et le Maroc l'a emporté 2 à 1... Avec une promesse de controverse venue d'Argentine.

Compliqué pour "SuperDupont"

Première contre-performance. Malgré la présence d'Antoine Dupont, l'une des stars annoncées des JO, l'équipe de France a connu une entrée compliquée dans le Tournoi de rugby à 7 avec un nul (12-12) face aux Etats-Unis. Les Bleus, qui enchaînent avec un deuxième match face à l'Uruguay en soirée, avant de croiser la route des champions sortants, les Fidji jeudi, n'ont plus beaucoup le droit à l'erreur s'ils veulent accéder aux quarts d'un tournoi qu'ils ont l'ambition de remporter.