La basketteuse américaine Candace Parker annonce sa retraite

"Je m'étais promis de ne pas mentir à ce sport, que je le quitterais plus forte qu'à mon arrivée (...) cette intersaison n'a pas été drôle avec un pied qui refuse de coopérer. Ce n'est pas drôle de jouer avec la douleur (10 opérations durant ma carrière)", a écrit Parker sur son compte Instagram.

Candace Parker possède l'un des plus beaux palmarès de son sport avec deux titres olympiques (2008 et 2012), trois titres de championne WNBA (2016, 2021 et 2023), ligue dont elle a été la MVP en 2008 et 2013, un titre en Euroleague avec le club russe d'Ekaterinbourg (2013), et deux titres universitaires en 2007 et 2008 qui avaient lancé sa carrière.