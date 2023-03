La Belgique affrontera la Hongrie en barrage pour le Tour Elite

Battus 4-7 par la Géorgie mardi, les Diables Rouges Futsal ont terminé deuxièmes de leur groupe du Tour principal de qualification, ne parvenant pas à se classer parmi les quatre meilleurs deuxièmes qui accédaient directement au Tour Elite.

Les barrages se disputeront entre le 10 et le 19 avril. La Belgique jouera le match aller à domicile et le retour en déplacement. Les quatre vainqueurs de ces barrages rejoindront les douze vainqueurs de groupes du Tour principal et les quatre meilleurs deuxièmes au Tour Elite.

Lors du Tour Elite, les vingt équipes seront répartis en cinq groupes de quatre. Les cinq vainqueurs se qualifieront directement pour la Coupe du monde, les quatre meilleurs deuxièmes joueront un barrage pour décrocher les deux derniers tickets. Si un pays européen est choisi pour accueillir le Mondial, il n'y aura alors qu'un seul match de barrage, réunissant les deux meilleurs deuxièmes.

Le pays hôte du tournoi n'est, en effet, pas encore connu. En 2021, le Portugal avait remporté l'édition organisée en Lituanie après sa victoire 2-1 contre l'Argentine en finale.