La flamme olympique remise par la Grèce aux organisateurs français

Avant cela, la flamme a effectué en matinée une étape au lieu emblématique de Marathon, à quelque 42 km d'Athènes, après avoir parcouru depuis son allumage 5.000 km à travers la Grèce, relayée par 600 personnes sur des îles et des sites archéologiques, dont le Rocher de l'Acropole d'Athènes.

Un duo de championnes françaises, composé de la patineuse de danse sur glace Gabriella Papadakis, médaillée d'or aux Jeux d'hiver de Pékin en 2022, ainsi que de l'ancienne nageuse paralympique Béatrice Hess, a été choisi pour porter la flamme lors des derniers mètres de relais au Stade panathénaïque.

Papadakis et Hess ont été accompagnées de deux sportifs grecs, la spécialiste de la marche et double championne d'Europe Antigoni Ntrismpioti, et le capitaine de l'équipe grecque de water-polo, Ioannis Fountoulis, médaillé d'argent lors des Jeux de Tokyo en 2021. C'est ce dernier qui a allumé le chaudron pour clore les 11 jours de relais en Grèce.

Dans l'enceinte historique du Stade panathénaïque qui a accueilli les premiers JO de l'ère moderne en 1896, la flamme a été remise à Tony Estanguet par Spyros Capralos, président du comité olympique grec.