La Japonaise Hinako Shibuno reste en tête en Ecosse, Manon De Roey ne passe pas le cut

La Japonaise Hinako Shibuno a conservé la tête de l'Open d'Ecosse de golf, tournoi comptant pour les Ladies European Tour et LPGA Tour et doté de 2 millions de dollars, à l'issue du deuxième tour, vendredi, sur le parcours de Dundonald à Irvine-Troon. Manon De Roey n'a pas réussi à passer le cut.

Shibuno, 24 ans, a rendu une carte de 68, quatre sous le par, après cinq birdies et un bogey. Avec son total de 132, 12 sous le par, elle compte deux coups d'avance sur la Suédoise Maja Stark, qui a réussi un deuxième tour en 65 coups. L'Australienne Sarah Kemp et la Française Céline Boutier, lauréate de l'Evian Championship la semaine passée, suivent à cinq coups.

Manon De Roey, qui avait mal commencé avec un premier tour en 79 coups, n'a pas réussi à se qualifier pour les deux derniers tours. Elle a rallié le club-house en 74 coups, deux au-dessus du par, après quatre birdies, quatre bogeys et un double bogey. Elle est 118e avec un score de 153 (+9) et compte six coups de trop pour passer le cut.