La Nouvelle-Orléans écarte Sacramento et affrontera OKC au 1er tour à l'Ouest

La Nouvelle-Orléans se qualifie ainsi pour les playoffs pour la deuxième fois seulement en six ans, et reste sur une défaite au premier tour contre Phoenix lors de sa dernière apparition en 2022.

Malgré l'absence de leur bulldozer Zion Williamson, éblouissant mais blessé en fin de match contre les Los Angeles Lakers mardi, les Pélicans ont obtenu la 8e et dernière place de la conférence.

Dès dimanche, l'équipe de Louisiane se déplacera sur le parquet du Oklahoma City Thunder, l'inattendu N.1 de la saison régulière à l'Ouest. La jeune équipe du Thunder manque toutefois d'expérience après trois saisons sans participer à la phase finale.

Vendredi, les Pélicans ont pris la main dans le deuxième quart-temps, puis compté jusqu'à 20 points d'avance, pour gérer la fin de partie, dans le sillage de Brandon Ingram (24 points) et Jonas Valanciunas (19 points, 12 rebonds).

Bien qu'auteur de 35 points pour les Kings, De'Aaron Fox a été maladroit de loin (4 sur 16), à l'image de son équipe (11 sur 41 à 26,8%). Les 23 points, 14 rebonds, 7 assists et 3 interceptions du pivot de Sacramento Domantas Sabonis n'auront pu compenser face aux 52% de tirs réussis par les Pélicans qui ont aligné six joueurs à au moins 10 points et un banc qui a inscrit 34 points contre 12 pour celui des Californiens.